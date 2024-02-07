تسجيل تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" باليابان

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أعلنت شركة TEPCO مشغل محطة "فوكوشيما-1" الكهروذرية، تسجيل تسرب للمياه المشعة من معدات تنقية المياه المشعة بالمحطة.وجاء في تقرير صدر عن الشركة: "اكتشف الموظفون تسرب مياه من الأنبوب. تم تسجيل وجود عناصر مشعة".ومن المفترض أن جزءا كبيرا من المياه المشعة قد تم امتصاصه في التربة، حيث لم تظهر نقطة المراقبة المثبتة بالقرب من قناة الصرف القريبة، أي تغيير في مستوى الإشعاع.وبحسب شركة TEPCO، فإن التسرب حدث في منطقة غير مأهولة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ستتم إزالة التربة التي تم امتصاص المياه فيها.ومن جهتها، كتبت صحيفة "Asahi" أن حجم المياه المشعة المسربة من المحطة يبلغ 5.5 طن، فيما يبلغ تركيز العناصر المشعة فيها 22 مليار بيكريل. (روسيا اليوم)