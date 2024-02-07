Advertisement

عربي-دولي

لم يمت متأثراً بجروحه... تفاصيل تُكشف عن وفاة أحد الجنود الإسرائيليين إليكم المرض الذي أصابه في غزة

Lebanon 24
07-02-2024 | 07:30
A-
A+
Doc-P-1161678-638429133416452226.jpg
Doc-P-1161678-638429133416452226.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل جديدة بشأن وفاة جندي، بعد أسابيع من تعرضه لجروح خطيرة في معارك غزة أدت إلى إصابته بعدوى فطرية.

وينتمي الجندي القتيل حنان دروري، إلى قوات الاحتياط، ويبلغ من العمر 26 عاما، وتوفي في مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب، أكبر مستشفى في إسرائيل.
Advertisement

وقالت الصحيفة إن الجندي أصيب في قطاع غزة في كانون الاول الماضي، ثم "تعرض لعدوى فطرية خطيرة مقاومة للمضادات الحيوية، وفشلت كل المحاولات لتحسين حالته".

وأصيب الجندي بجروح خطيرة من نيران مضادة للدبابات في معارك غزة، ونقل في البداية إلى مركز برزيلاي الطبي في عسقلان، ثم بعد ذلك إلى مركز شيبا الطبي، حيث أدخل إلى وحدة العناية المركزة.

وأوضحت أن المستشفى وعائلة الجندي تواصلتا مع شركة الأدوية العملاقة "فايزر" سعيا لجلب دواء تجريبي يسمى "فوسمانوجيبكس" من أيرلندا إلى إسرائيل في محاولة لإنقاذ الجندي، الذي تلقى العلاج لكنه لم يكن فعالا.

وقال مساعد مدير المستشفى أرنون أفيك، إنه "بالإضافة إلى إصابات خطيرة في البطن والأطراف، عانى الجندي التهابات فطرية تظهر عادة في مثل هذه الجروح".

وأشار أفيك، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن "المستشفى عادة ما ينجح في علاج هذه العدوى بالأدوية المضاد للفطريات، لكن في هذه الحالة لم يتمكن العلاج التقليدي من إيقافها".

وفي كانون الاول الماضي، توفي جندي إسرائيلي آخر بسبب فطر قاتل أصيب به في قطاع غزة.

وفي الحالة الأولى، نقل الجندي إلى مستشفى سامسون أسوتا أشدود الجامعي مصابا بجروح خطيرة في أطرافه، وتبين أنه أصيب بفطريات مقاومة للأدوية.

ورغم استخدام الأطباء كل العلاجات المتاحة، بما في ذلك الخيارات التجريبية من الخارج واستشارة العديد من الخبراء، فإنه استسلم للعدوى الفطرية أخيرا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2024-02-07
08:05 | 2024-02-07
07:12 | 2024-02-07
07:11 | 2024-02-07
07:09 | 2024-02-07
06:56 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24