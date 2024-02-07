رجل أعمال عربيّ معروف نقل إبنته سرّاً إلى إسرائيل... ما السبب؟

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قالت القناة السابعة في التلفزيون الإسرائيلي، إنّ "ابنة رجل أعمال مصري كبير تتلقى العلاج حاليا في إسرائيل"، دون ذكر اسم رجل الأعمال المشار إليه.وأضافت القناة العبرية أن الفتاة المصرية وصلت اليوم الأربعاء إلى إسرائيل سرا، وتتلقى العلاج الطبي في مستشفى هداسا عين كارم.وأوضحت القناة أن الفتاة التي تبلغ من العمر 12 عاما وصلت إلى إسرائيل بعد إصابتها في حادث سيارة، حيث تقرر تحويلها إلى مستشفى هداسا، حيث يوجد قسم مخصص لعلاج حوادث السيارات والصدمات المعقدة عند الأطفال.وذكرت القناة السابعة أنه تمت الموافقة على دخول الفتاة المصرية المستشفى كبادرة إنسانية تعتبر غير عادية في هذه الفترة، التي تشهد فيها العلاقات بين البلدين توترت حادا بسبب العملية العسكرية التي تخطط لها تل أبيب في منطقة رفح على الحدود المصرية مع غزة.وقالت القناة إن الموافقة على استقبال الفتاة المصرية تعكس رغبة إسرائيل في الحفاظ على علاقات وثيقة مع مصر. (روسيا اليوم)