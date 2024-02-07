Advertisement

عربي-دولي

أوّل تعليق عربي على نقل سفارة الأرجنتين إلى القدس: قرار سيضر بفرص تحقيق السلام

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:10
A-
A+
Doc-P-1161715-638429193348836556.jpg
Doc-P-1161715-638429193348836556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت الجامعة العربية، إعلان رئيس الأرجنتين خافيير مايلي نية بلاده نقل السفارة إلى مدينة القدس، المحتلة، وذلك خلال زيارته إلى دولة الاحتلال قبل أيام.

وأكد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا الإجراء إن تم، يمثل مخالفة صارخة للقانون الدولي، وسيضر بفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
Advertisement
وفي بيان له، أوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980 يُشدد على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة باطلة ويجب إلغاؤها، كما يدعو القرار إلى امتناع الدول عن نقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

وأكد أبو الغيط أن هذا النهج يعكس تماهياً مع أجندة اليمين الإسرائيلي وانسلاخاً من مواقف دول الجنوب التي تُدافع عن الحق الفلسطيني وتُعلي من قيمة القانون الدولي.(عربي21)
 
المصدر: عربي 21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:35 | 2024-02-07
12:20 | 2024-02-07
11:50 | 2024-02-07
11:30 | 2024-02-07
11:27 | 2024-02-07
11:10 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24