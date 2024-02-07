قرارٌ عاجل من مجلس الأمن يخصُّ أرملة القذافي.. ماذا في حيثياته؟

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عربي-دولي
قرارٌ عاجل من مجلس الأمن يخصُّ أرملة القذافي.. ماذا في حيثياته؟
Lebanon 24
07-02-2024
|
09:34
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وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي على رفع اسم أرملة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي صفية فركاش، من قوائم حظر السفر.
ووفقا للقرار الصادر عن اللجنة، فإن صفية فركاش لم تعد خاضعة لتدابير حظر السفر بناء على القرار رقم 1970 الصادر عام 2011 بشأن ليبيا.
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ومع ذلك، أوضحت اللجنة الأممية المعنية بتنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا، أن صفية فركاش لا تزال مشمولة بتدابير تجميد الأصول وفقا للقرارات ذات الصلة.
وبناء على ذلك، قامت اللجنة بتعديل قوائمها وملخصات الأسباب المتعلقة بالإدراجات.
يجدر بالذكر أن أرملة القذافي قد تمت إدراجها في قوائم العقوبات الخاصة بليبيا منذ يونيو 2011، استنادا إلى القرار رقم 1973، نظرا لكونها زوجة معمر القذافي منذ عام 1970 ولصلتها الوثيقة بالنظام السابق في ليبيا.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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