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عربي-دولي

بعد تحطّم مروحيته.. هكذا تم انتشال جثة رئيس تشيلي السابق (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:43
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وثق مقطع فيديو مصوّر، عملية انتشار جثة الرئيس السابق لتشيلي سيباستيان بينيرا والذي توفي في تحطم طائرة، وفق ما أعلن مكتبه في بيان أمس الثلاثاء.
 
 
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وأفاد البيان بوفاة الرئيس السابق لجمهورية تشيلي، مشيرا إلى أن بينيرا البالغ 74 عاما قضى في منطقة لاغو رانكو التي تعتبر مقصدا سياحيا والواقعة على بعد نحو 920 كلم إلى الجنوب من سانتياغو.

وكان بينيرا قد تولى الرئاسة للمرة الأولى في العام 2010، في ولاية مدّتها أربع سنوات، ليعود ويتولى المنصب خلفا لميشيل باشليه من العام 2018 وحتى العام 2022، وقد خلفه في المنصب غابريال بوريتش.

وبينيرا هو أول زعيم يميني انتخب رئيسا للبلاد منذ عهد الدكتاتور أوغوستو بينوشيه (1973-1990).

من جانبها، قالت وزيرة الداخلية كارولينا توها بعد انتشار نبأ وفاة بينيرا، إنه "سيحظى بكل ما يستحقه من تكريم وتقدير".
 
 
وكان بينيرا يتنقّل غالبا بمروحيته الخاصة، وكان يملك حصصا في شركة الطيران الوطنية وفي شبكة تلفزة وغيرها من المؤسسات التجارية. (العربية)
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