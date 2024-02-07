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عربي-دولي

المكتبة البريطانية تحت رحمة القراصنة.. هكذا تتكفل عصابة "ريسيدا" باختراق أهدافك!

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:48
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نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا، قالت فيه إنه "ليس من الدقة القول إن الهجوم السيبراني على المكتبة البريطانية، وقع في 28 تشرين الأول 2023، إذ إن المعلومات تشير إلى أن عصابة ريسيدا (Rhysida)، وهي عصابة القرصنة التي نظمت الهجوم ويعتقد أنها روسية، كانت تزحف عبر الأراضي الرقمية للمكتبة البريطانية لعدة أشهر دون أن يتم اكتشافها".
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وأضافت الصحيفة: "بمجرد اختراق الشبكة الافتراضية الخاصة للمكتبة (VPN)، وهو الاتصال عن بعد الذي يسمح للموظفين بالوصول إلى شبكتها من أي مكان، يمكنها من الناحية النظرية البدء في شق طريقها عبر باب مغلق بعد باب مغلق لأنظمة المكتبة العديدة عبر الإنترنت، وتتصيد، حتى اكتشفت رسائل البريد الإلكتروني والمستندات التي تحتوي على تفاصيل مثل صور جوازات سفر الموظفين وعقود العمل".
وكانت تأمل في أن تغري هذه المستندات مُزايدا بدفع 20 عملة بيتكوين (حوالي 600 ألف جنيه إسترليني) للحصول على امتياز الوصول إلى كل تلك المعلومات الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه: "في النهاية، بعد أن رفضت المكتبة البريطانية دفع فدية قدرها 600 ألف جنيه إسترليني، نشر المتسللون ما يقرب من 500 ألف ملف لما وصفوه بالبيانات المسروقة "الحصرية والفريدة والمثيرة للإعجاب" ليتمكن أي شخص من تنزيلها مجانا عبر الويب المظلم". 

وتابعت: "قد تبدو صورة آثار هجوم ريسيدا في تشرين الأول على النحو التالي: مكتبة وطنية من عصر ما قبل العصر الرقمي، لا توجد شبكة WiFi، ولا إمكانية الوصول إلى الكمبيوتر، حتى خطوط الهاتف مقطوعة. عدا عن أن هناك اختلاف حاسم واحد، وهو أنه لا يمكن لأحد حتى الاستفادة من مجموعة المكتبة البريطانية الهائلة التي تضم 170 مليون مادة".
وبعد مرور ثلاثة أشهر، لا تزال المكتبة في المراحل الأولى من تعافيها، ولا تزال العديد من خدماتها وأنظمتها معطلة. هجوم ريسيدا، وفقا لكياران مارتن، وهو الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني، هو "واحد من أسوأ الحوادث السيبرانية في التاريخ البريطاني".
 
وبعد مرور ثلاثة أشهر، لا تزال المكتبة في المراحل الأولى من تعافيها، ولا تزال العديد من خدماتها وأنظمتها معطلة. هجوم ريسيدا، وفقا لكياران مارتن، وهو الرئيس التنفيذي السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني، هو "واحد من أسوأ الحوادث السيبرانية في التاريخ البريطاني".

وأكدت: "لقد ولت منذ زمن طويل أيام المتسللين المنفردين الذين اخترقوا أنظمة أمان الكمبيوتر للحصول على حقوق التفاخر والتشدق، مثل المراهقين ذوي الشعر الأبيض في فيلم Hackers عام 1995. ففي شباط 2022، تم تسريب سنوات من الرسائل الداخلية من مجموعة روسية لبرامج الفدية، مما يوفر نافذة على الديناميكيات اللوجستية لمجموعات المتسللين". 

وكان لدى المجموعة المعنية في كثير من الأحيان أكثر من 100 موظف، كل منهم يعمل عن بعد على الأجزاء المتحركة المختلفة للهجمات الإلكترونية المخطط لها بدقة. تم توزيع القوى العاملة لديها على العديد من الإدارات، ولكل منها ميزانيتها الخاصة، وكان لديها قسم مخصص للموارد البشرية. وفي السنوات القليلة الماضية، توسعت الجريمة السيبرانية من صناعة منزلية إلى شبكة إجرامية ماهرة ومتخصصة.

وريسيدا هي مجموعة تقدم خدمات برامج الفدية. وهذا يعني أنه يمكن لأي شخص التعاقد معها لاستهداف ضحية من اختياره. ولا يحتاج عملاؤها إلى أي فهم أصلي للجرائم الإلكترونية، لأن ريسيدا ستتولى المهمة الثقيلة. فهي تكتشف كيفية اختراق الشبكة الخاصة للضحية، وجمع المعلومات، ثم تشفير بيانات الضحية وإرسال مذكرة الفدية، بعد أن يقرر مسبقا رقما سيكون كبيرا ولكنه ليس كافيا لإفلاس الضحية. وبعد ذلك، يقوم بالاتصال بالضحية من خلال بوابة الرسائل، مع تزويد الزبون بتحليل مفصل للتقدم.(عربي 21)
المصدر: عربي 21

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