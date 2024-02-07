في هذا التاريخ... حشرات ستغزو أميركا

أكد العلماء أن أكثر من تريليون حشرة زيز ستغزو الولايات المتحدة الأميركية هذا الربيع، حيث يتسبب تزامن ظهورها في فترتي حضانة منفصلتين للعام نفسه في ظاهرة نادرة، حدثت آخر مرة في عام 1803.

وتمثل الحاضنتان "13" و"19"، مجموعتين متميزتين من حشرات الزيز الدورية، التي تظهر وفقًا لدورات حياة تبلغ 13 و17 عامًا على التوالي، وفي حدث طبيعي نادر يحدث مرة كل 221 عامًا، ستحفر هاتان الحاضنتان نفقًا متزامنًا عبر الأرض إلى السطح بدءًا من أواخر نيسان عبر 16 ولاية أميركية.

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وأوضح الخبراء أن هذا الحدث، المعروف باسم "الظهور المزدوج"، يمكن أن يؤدي إلى تهجين الحاضنتين، حسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية.

وفي ظل الظروف المناسبة، ومع وجود العدد المناسب من الحشرات التي تتزاوج، هناك إمكانية إنشاء حاضنة جديدة في دورة جديدة. (سبوتنيك)