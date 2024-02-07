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عربي-دولي
إختفاء مروحية أميركية على متنها 5 من قوات "المارينز"
Lebanon 24
07-02-2024
|
10:48
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أفادت شبكة "سي إن إن " بأن فرق الإنقاذ الأميركية تبحث عن مروحية عسكرية على متنها خمسة عسكريين من المارينز، اختفت وهي في طريقها من لاس فيغاس إلى سان دييغو.
وأوضحت النقيب ستيفاني ليغويزامون من جناح الطائرات البحرية الثالث قائلة: "كان مشاة البحرية على متن طائرة هليكوبتر من طراز CH-53E Super Stallion وانطلقوا من قاعدة كريتش الجوية إلى قاعدة ميرامار الجوية لقوات مشاة البحرية في 6 فبراير 2024، عندما تم الإبلاغ عن تأخر الطائرة".
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وأضافت: "يقوم جناح الطائرات البحرية الثالث بتنسيق جهود البحث والإنقاذ مع إدارة شرطة مقاطعة سان دييغو والدورية الجوية المدنية".
والطائرة "CH-53E" هي طائرة هليكوبتر ثقيلة تستخدم لنقل القوات والمعدات ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 طنا من البضائع، وفقا للبحرية الأميركية.
وأشار المتحدث باسم إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا - سان دييغو، مايك كورنيت، لشبكة "سي إن إن" إلى أن "من بين أولئك الذين يبحثون عن المروحية المفقودة رجال إطفاء في كاليفورنيا". (روسيا اليوم)
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