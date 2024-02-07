Advertisement

عربي-دولي

مشاجرات في الكنيست الإسرائيلي بسبب مشروع قانون.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1161783-638429305594447520.jpg
Doc-P-1161783-638429305594447520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اندلعت مشاجرات داخل الكنيست الإسرائيلي، اليوم، بسبب مشروع قانون مقترح بخصوص استخدام الحيوانات المنوية الخاصة بالجنود القتلى في الحرب.

 

وأثار المشروع أثناء مناقشته بلجنة الصحة في الكنيست، خلافا حادا بين أرامل الجنود الإسرائيليين القتلى من جهة وآبائهم من جهة أخرى، بشأن من صاحب الأهلية في سحب حيوانات منوية من جثثهم والاحتفاظ بها.

 

وحسب القانون الحالي، يمكن إجراء عملية استرجاع الحيوانات المنوية بعد الوفاة بناء على طلب الأرملة من دون الحاجة إلى إذن قضائي، لكن على الآباء الذين يريدون القيام بهذه الخطوة من جثث أبنائهم الحصول على أمر من محكمة الأسرة في إسرائيل يتطلب إجراءات بيروقراطية.

 
Advertisement

أما مشروع القانون في صيغته المقترحة، فمن شأنه أن يسمح لوالدي المتوفي بالحصول على الحيوانات المنوية على الفور، حتى إذا كانت الأرملة غير راغبة في ذلك.

 

وعارض بعض الأرامل الحاضرات بشدة فكرة احتمال اختيار أهل الرجل امرأة لا علاقة لها بابنهم لتحمل بحيواناته المنوية، ويرون في ذلك إهانة للأرملة التي تعلم أن زوجها قد يكون لديه طفل في مكان ما لم تنجبه.

 

وفي المقابل، يرى الآباء أن لديهم كل الحق في استخدام الحيوانات المنوية لأبنائهم لإنجاب حفيد، وأن الأرملة لا ينبغي أن تكون لها الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

( سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2024-02-07
14:05 | 2024-02-07
13:45 | 2024-02-07
13:42 | 2024-02-07
13:20 | 2024-02-07
13:00 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24