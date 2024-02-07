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عربي-دولي

الكويت تؤكد تضامنها ومساندتها لأعمال "أونروا"

Lebanon 24
07-02-2024 | 12:35
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بحث المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، في الكويت، سبل تعزيز الشراكة لدعم الوكالة.

 

وقال لازاريني، على منصة "إكس"، الأربعاء، إنه ناقش مع وزير خارجية الكويت عبد الله اليحيا، سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين.

 

وأوضح أن اللقاء مع الوزير الكويتي يأتي "في وقت تشهد فيه الوكالة تحديات استثنائية"، في إشارة إلى تعليق عدة دول أموالها المقدمة للوكالة. 

 

والثلاثاء، أوضحت الخارجية الكويتية في بيان أن اليحيا، بحث مع لازاريني، خلال زيارة رسمية يجريها الأخير إلى البلاد، المستجدات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتطورات الراهنة في قطاع غزة.

 

وفي اللقاء، بحث الجانبان "سبل ضمان استدامة أعمال وبرامج الوكالة نحو توفير المساعدات الطارئة للأشقاء الفلسطينيين، وحشد الدعم الدولي في هذا الإطار"، وفق البيان.

 

كما ناقشا "جهود الوكالة تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والعمليات الإغاثية وإيصال المساعدات لمحتاجيها، وجهود الوكالة ومشاريعها الإنسانية ونشاطاتها في تخفيف المعاناة عن اللاجئين الفلسطينيين حول العالم".

 

وأشاد اليحيا، بـ"الجهود الحثيثة التي تقوم بها الوكالة والعاملين فيها على الأرض في فلسطين"، مجدداً تضامن الكويت ومساندتها لأعمال الوكالة، وفق البيان.

 

وأكد دعم الكويت لـ"نضال الشعب الفلسطيني الشقيق ضد الاحتلال الاسرائيلي للحصول على كامل حقوقه السياسية المشروعة وحقه في تقرير المصير، واقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية">

 

وشدد اليحيا، على "حتمية تضافر الجهود الدولية للوصول لحلٍ عادلٍ وشاملٍ للقضية الفلسطينية".

 

من ناحيته، ثمّن لازاريني، الدور الحيوي الذي تضطلع به الكويت في دعم الوكالة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ودعمه في مواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق بيان الخارجية الكويتية.

 

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