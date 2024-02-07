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عربي-دولي

باكستان تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان.. إليكم السبب

Lebanon 24
07-02-2024 | 13:20
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أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن حدود البلاد مع كل من إيران وأفغانستان سوف تغلق يوم غد الخميس، حيث تنطلق الانتخابات العامة فيها.

 

وذكرت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن الإجراء يأتي لضمان الأمن الكامل خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان يوم 8 شباط 2024، وستكون المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران مغلقة أمام البضائع والمشاة.

 

وأضافت الوزارة "سيعاد فتح المعابر بشكل اعتيادي في 9 شباط 2024.

 
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وتعتبر باكستان أن حدودها البرية الطويلة مع كل من أفغانستان وإيران مصدر خطر وطريق تسلل لعناصر من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة والتي تنفذ عمليات مسلحة ضد الجيش ومؤسسات الدولة الباكستانية.

( روسيا اليوم)

 

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