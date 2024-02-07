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وزير خارجية أوكرانيا: وضع المساعدات الأميركية لكييف "مربك"

Lebanon 24
07-02-2024 | 13:45
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عد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، أن وضع تجديد التمويل الأميركي لكييف «مربك» فيما يقاوم النواب الجمهوريون إقرار حزمة مساعدات جديدة لبلاده. وأتي كلام الوزير الأوكراني تزامناً مع اجتماع مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جايك ساليفان، اليوم، بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ في بروكسل لبحث المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

  

 وقال كوليبا في مؤتمر صحافي مشترك مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن "كل شيء مربك جدا، نعمل كل يوم مع الجانب الأميركي، في معظم الحالات بشكل غير علني، نعمل على ضمان التوصل إلى هذا القرار في أقرب وقت ممكن".

 

وقال كوليبا لبوريل إنه يتوقع من الاتحاد الأوروبي تخفيف القواعد والتوقيع على «عقود طويلة الأمد» مع شركات دفاعية لزيادة الإنتاج.

 

وأضاف: «إذا سألت جنديا على خط الجبهة عما يحتاجه الآن بشدة، فسيكون ردّه القذائف».

 

وتابع: "ذلك لأن حجم الحرب واستخدام روسيا للمدفعية وصل إلى مستوى لم يكن قطاع الدفاع الأوروبي مستعدا له".

 

من جانبه، أعلن ساليفان، اليوم، خلال زيارته لمقر «الناتو» أن الولايات المتحدة «تستطيع وستواصل» تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

 

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ: "لا بديل عن التزام الولايات المتحدة تقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات أخرى تحتاج إليها".

 

وردا على سؤال عن مستوى المساعدة العسكرية الأوروبية لأوكرانيا، قال ساليفان إن «الصورة العامة لتقاسم العبء ولمساهمات الحلفاء بالنسبة إلى أوكرانيا تبدو في وضع سليم».

 

وأضاف: «قدمت الولايات المتحدة مساهمة كبيرة خلال العامين الأخيرين، مع كثير من الشركاء الأوروبيين الذين قاموا بالأمر نفسه».

 
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وتابع: "الدعم الشامل لأوروبا، بما في ذلك على صعيد الدفاع، كان صلبا وتجاوز المتوقع في بداية العملية. من المؤكد أن هناك فوارق بين الدول. ولا أريد الحديث هنا عن دولة محددة".

( الشرق الأوسط) 

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