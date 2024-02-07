لمناسبة اليوبيل الفضي للملك عبدالله الثاني.. الملكة رانيا تنشر صوراً لليوم المميز

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إحتفلت المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام باليوبيل الفضي لتسلّم الملك عبدالله الثاني بن الحسين مهامه الملكية.ونشرت الملكة رانيا اليوم عبر حسابها على "فاسبوك" صوراً من الإحتفال باليوبيل الفضي لجلوس الملك عبدالله الثاني على العرش.وعلّقت على الصور، قائلة: "جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا وولي العهد سمو الأمير الحسين مع عدد من أفراد العائلة خلال مراسم رفع علم اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش".