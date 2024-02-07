انفجارات ضخمة تهز شرق العاصمة العراقية بغداد (فيديو)

شهدت بغداد 3 انفجارات مدوية ليل الأربعاء، وسط أنباء عن استهداف سيارة بطائرة مسيّرة شرقي العاصمة العراقية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، سيارة محترقة بالكامل في منطقة البلديات.

وقالت مصادر محلية إن المسيّرة أصابت السيارة بصواريخ يبدو أنها دقيقة التوجيه.

وأشارت وسائل إعلام عراقية مقربة من الفصائل المسلحة الى وقوع 3 قتلى في قصف استهدف سيارة شرقي العاصمة.

ومن بين القتلى أبو باقر الساعدي مسؤول منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي.

