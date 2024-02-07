وزارة الخزانة: أميركا تواجه مخاطر متزايدة من روسيا وكوريا الشمالية

قالت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير جديد لتقييمات المخاطر الوطنية صدر، اليوم، ويتناول غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل نشر الأسلحة، إن الولايات المتحدة تواجه مخاطر متزايدة من روسيا التي تحاول الحصول على سلع لها استخدامات عسكرية.

وذكرت الوزارة في بيان أن روسيا كثفت جهودها لشراء سلع أميركية المنشأ بشكل غير قانوني يمكن استخدامها في أغراض عسكرية لدعم غزوها لأوكرانيا، وأنها أخفت المعاملات باستخدام أساليب التعتيم؛ مثل شركات الواجهة ونقاط إعادة الشحن.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة تواجه أيضاً مخاطر متزايدة من كوريا الشمالية، إذ تستغل الشبكات المرتبطة ببيونغيانغ الاقتصاد الرقمي بشكل متزايد بطرق من بينها التسلل لأجهزة شركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، في البيان: «سواء كان الأمر يتعلق بالإرهاب أو تهريب المخدرات أو العدوان الروسي أو الفساد، يعد التمويل غير المشروع الخيط المشترك بين أكبر تهديدات الأمن القومي لبلادنا».

وذكرت الوزارة أن التقرير يتضمن الطرق التي تستغل بها حركة «حماس» النظام المالي الدولي، التي تشمل مساعي الحصول على أموال من مانحين سواء كانوا يقدمون الأموال لها عن قصد أو دون قصد.

( الشرق الأوسط)