عباس لبلينكن: لا بد من الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، ومستجدات الجهود الجارية لوقف الحرب على غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت الوكالة بأن عباس "أكد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتدمير غير مسبوقة".

وركز الرئيس الفلسطيني خلال اللقاء على أهمية "الإسراع" في إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود إلى كامل قطاع غزة، بما فيه منطقة شمال غزة، لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية ومراكز الإيواء عملها في التخفيف من معاناة المواطنين.

وجدد رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، حسب الوكالة الفلسطينية.

وحذر عباس من "عواقب أي عملية عسكرية قد تقوم بها إسرائيل في مدينة رفح للضغط على المواطنين لتهجيرهم"، مشددا على أن قطاع غزة هو "جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله، أو اقتطاع أي شبر من أرضه".

وطالب بضرورة تدخل الولايات المتحدة لمنع ما تقوم به إسرائيل من تهجير للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة مناطق الأغوار التي تشهد ضمًا صامتًا ومخططًا له من المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا عباس أيضا إلى وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وفرض مزيدا من الضغط للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وسيطرة دولة فلسطين على معابرها الدولية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وأشار إلى أهمية "الاعتراف الأمريكي بالدولة الفلسطينية، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن الدولي وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدًا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية والذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة".

(الأناضول)