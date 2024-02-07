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عربي-دولي

الجيش الأميركي يتبنى ضربة بغداد ويتوعّد: لن نتردد في المحاسبة

Lebanon 24
07-02-2024 | 16:41
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، مساء اليوم، في بيان، تنفيذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل "مسؤول كبير في كتائب حزب الله" في العراق.


وقال البيان إن القيادة المركزية شنت الضربة ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأميركية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأميركية في المنطقة.
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وأكد البيان مواصلة "اتخاذ الإجراءات اللازمة"، وقال "لن نتردد في محاسبة كل من يهدد سلامة قواتنا".
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