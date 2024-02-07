قصف أميركي بريطاني يستهدف الحديدة

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أفادت وكالة أنباء تابعة لمليشيا الحوثي، يوم الأربعاء، بضربات أميركية وبريطانية جديدة استهدفت محافظة الحُديدة في غرب اليمن، لكن واشنطن ولندن لم تؤكدا شنّ غارات جديدة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.وذكرت وكالة أنباء "سبأ نت" التابعة للحوثيين في منشور على منصّة "إكس": "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف" في محافظة الحديدة.وأفاد موظّف في مصنع للسكر في الصليف ويُدعى علاء، وكالة فرانس برس عن سماع دويّ ضربتين.