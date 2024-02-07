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مقتل قياديين في كتائب "حزب الله" العراقي بهجوم في بغداد

Lebanon 24
07-02-2024 | 18:10
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قتل قياديان في كتائب "حزب الله" بهجوم شهدته بغداد ليل الأربعاء.
واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية، ممّا أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
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حزب الله

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