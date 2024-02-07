مقتل قياديين في كتائب "حزب الله" العراقي بهجوم في بغداد

قتل قياديان في كتائب "حزب الله" بهجوم شهدته بغداد ليل الأربعاء.

واستهدفت طائرة مسيّرة سيارة في منطقة المشتل شرقي العاصمة العراقية، ممّا أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

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