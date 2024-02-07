علييف يفوز بولاية رئاسية خامسة في أذربيجان

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أُعيد انتخاب إلهام علييف رئيساً لأذربيجان للمرة الخامسة على التوالي، يوم الأربعاء، حسبما أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات.وأظهرت النتائج الأولية فوز علييف بالانتخابات بنسبة 92,1% من الأصوات بعدما أعلنت 54,5% من الدوائر الانتخابية نتائج الاقتراع.ويحكم علييف الدولة الغنية بالنفط منذ العام 2003 عندما خلف والده حيدر.وتنافس علييف في هذه الانتخابات مع ستة مرشحين آخرين.