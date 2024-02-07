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عربي-دولي

اجتماع إنساني في السودان بحضور طرفي النزاع

Lebanon 24
07-02-2024 | 19:30
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أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن طرفي النزاع السوداني اتفقا على عقد اجتماع، على الأرجح في سويسرا، لبحث مسألة إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث للصحافيين: "خلال الاسبوعين الماضيين، أجريت اتصالات مع القائدين العسكريين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "للوفاء بالتزامهما بشأن إيصال المساعدات".
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وأشار غريفيث إلى أنه "تمت دعوتهما لاجتماع ترعاه الأمم المتحدة بين ممثلين عن الطرفين المتحاربين في السودان لبحث إيصال المساعدات الإنسانية لسكان السودان الذين يحتاج نصفهم تقريباً، أي حوالى 25 مليون شخص، للمساعدة".
وأكد أن "كلاً منهما قال نعم وأعرب عن سعادته بالحضور"، مضيفاً: "لكنني انتظر تأكيد موعد ومكان الاجتماع"، مشيراً إلى أن "الطرفين اقترحا القدوم إلى سويسرا".
وأشار غريفيث إلى أن "ما يشغله ليس مكان الاجتماع، ولكن أن يناقش الطرفان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية".

وأعرب عن أمله في أن يتم هذا الاجتماع حضورياً، وعن استعداده لتنظيم أول اتصال افتراضي اعتباراً من الأسبوع المقبل.
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