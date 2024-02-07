حمّى الضنك انتشر في البرازيل

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انتشرت حمّى الضنك في موسم الأمطار الحار في البرازيل مما اضطر السلطات الصحية إلى اتخاذ إجراءات طارئة وبدء حملة تطعيم واسعة النطاق ضد المرض الذي ينقله البعوض.وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 364855 حالة إصابة في الأسابيع الخمسة الأولى من هذا العام، أي أكثر بأربعة أمثال من حالات الإصابة بحمى الضنك في نفس الفترة من عام 2023.وأضافت الوزارة أن الانتشار السريع لحمى الضنك تسبّب في وفاة 40 شخصاً، فيما يجري التحقق من 265 حالة أخرى.وأوضحت أن البرازيل اشترت 5.2 مليون جرعة من لقاح حمى الضنك الذي طورته شركة الأدوية اليابانية تاكيدا، مع تقديم 1.32 مليون جرعة أخرى دون أي تكلفة على الحكومة.وأعلنت ثلاث ولايات برازيلية حالة الطوارئ، بما في ذلك ولاية ميناس جيرايس، ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان، والمنطقة الاتحادية التي تقع فيها العاصمة برازيليا والتي تواجه ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات.وقالت الحكومة المحلية أمس الأربعاء إن برازيليا ستبدأ في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 أعوام و14 عاماً يوم الجمعة.وتجاوزت حالات الإصابة بحمى الضنك في برازيليا منذ بداية العام إجمالي الإصابات بالمرض في عام 2023 بأكمله.