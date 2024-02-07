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عربي-دولي

بالرغم من التهديدات والانفجارات.. الباكستانيون ينتخبون اليوم

Lebanon 24
07-02-2024 | 23:12
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تشهد باكستان، يوم الخميس، انتخابات عامة وسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب وهجمات مسلحة وأزمة اقتصادية، إذ من المتوقع أن تتركز المنافسات الرئيسية بين المرشحين المدعومين من رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان الذي فاز حزبه "حركة الإنصاف" بالانتخابات الوطنية الأخيرة، وبين حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية جناح نواز شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ويعتبر المرشح الأوفر حظا.
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كما خاض بيلاوال بوتو زرداري نجل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو البالغ من العمر 35 عاما حملة شرسة في محاولة للوصول إلى المنصب الأعلى.

وإذا لم تسفر الانتخابات عن أغلبية واضحة، وهو ما يتوقعه المحللون، فإن التعامل مع التحديات سيكون صعبا. ومن بين أبرز التحديات السعي للحصول على برنامج إنقاذ جديد من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء البرنامج الحالي في مارس.

 ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية غير الرسمية بعد ساعات قليلة من إغلاق التصويت عند الساعة الخامسة مساء، ومن المرجح أن تتضح الصورة في وقت مبكر من يوم الجمعة.

كما تجري الانتخابات في ظل شبح تصاعد الهجمات الإرهابية. وعشية الانتخابات أسفر انفجاران في مكتبين انتخابيين عن مقتل 26 شخصا في إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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