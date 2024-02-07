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عربي-دولي
استهدفته أميركا في العراق.. من هو أبو باقر الساعدي؟
Lebanon 24
07-02-2024
|
23:28
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رغم إعلانها يوم الثلاثاء الماضي وقف هجماتها على القواعد العسكرية الأميركية أو التابعة للتحالف الدولي سواء في العراق أو سوريا وغيرهما بالمنطقة، فإن قصفا بطائرة مسيّرة، مساء الأربعاء، استهدف قائداً من كتائب حزب الله العراقي في شرق العاصمة العراقية بغداد، وأعلن الإعلام التابع للحزب أن المستهدف هو أبو باقر الساعدي، فيما لم يحدد بيان الحزب بقية القتلى، ولم يكشف عن هوياتهم، إذ يعتبر والساعدي مسؤول عن العمليات في الخارج ونقل الأسلحة.
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كما يقال إنه المسؤول عن منظومة الصواريخ بكتائب حزب الله العراقي والطائرات المسيّرة، بحسب مصادر العربية. وهو مسؤول أيضاً عن العمليات في سوريا.
وأعلن الجيش الأميركي مقتل قيادي في فصيل موال لإيران متورط بشن هجمات على القوات الأميركية، في إشارة إلى الساعدي، وذلك ضمن الضربات الانتقامية في أعقاب هجوم شنه مسلحون عراقيون مدعومون من إيران في مطلع الأسبوع الماضي، أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن، وإصابة 40 آخرين.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الهجوم يحمل "بصمات" جماعة كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران.(العربية)
المصدر: العربية
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