بعد مقتل الساعدي.. ما هي تبعات الضربة الأميركية "المفاجئة"؟





الضربة الأميركية التي نفذت، الأربعاء، استهدفت قياديا من كتائب حزب الله كان في سيارة بالعاصمة العراقية، بغداد. تأتي ضمن سلسلة هجمات للرد على استهداف القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي تعهدت واشنطن بالرد عليها "في الوقت والزمان المناسبين".

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وأكد الجيش الأميركي شن غارة في العراق تسببت بمقتل قيادي من جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة، دون إعلان اسمه، في حين أكد بيان للحشد الشعبي مقتل "أبو باقر الساعدي"، في حين ذكرت تقارير مقتل قياديين آخرين كانوا في السيارة ذاتها.



وتصنف واشنطن كتائب حزب الله منظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت الفصيل بغارات في العراق في الأسابيع الأخيرة.



ويشير محللون إلى أن هذه الضربة قد تكون لها تبعات بتنصل كتائب حزب الله من التزامها تجاه الحكومة العراقية فيما يخص وقف الهجمات على القوات الأميركية، والرد بشكل عنيف على القواعد التي تستضيف قوات أميركية في العراق أو سوريا، وحتى قد تطال المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.



الساعدي والعلياوي.. من هما؟

وأعلنت كتائب حزب الله في بيان عن مقتل "وسام محمد صابر الساعدي" الذي يعرف يكنى بـ "أبو باقر الساعدي"، القيادي البارز بالضربة الأميركية.



وكان الساعدي مسؤولا عن "ملف سوريا العسكري" في كتائب حزب الله وفق مصدر في هذا الفصيل تحدث لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته.



وأفاد مراسل "الحرة" بمقتل قيادي في الحشد الشعبي جراء استهداف سيارة بضربة بطائرة مسيرة شرقي العاصمة.



وأضاف أن أبو تحسين الحميداوي وهو آمر لواء في الحشد الشعبي قتل في الاستهداف مع شخصين آخرين كانا في ذات السيارة المستهدفة.



وأشار إلى أن هناك أنباء عن مقتل القياديين في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي في القصف.



الباحث والكاتب السياسي العراقي المقيم في برلين، أحمد العلواني، كان قد أكد في منشور عبر منصة "إكس" أن الضربة الأميركية استهدفت مركبة بعد خروجها من مكتب هادي العامري القيادي في منظمة بدر، حيث تسببت الضربة في مقتل "أبو باقر الساعدي.. مسؤل قاطع جرف صخر، وأركان العلياوي مدير استخبارات كتائب حزب الله في جرف صخر". مع استهداف القوات الأميركية لقيادي في كتائب حزب الله العراقي، قد تدخل واشنطن وبغداد في مرحلة علاقات غير مستقرة في المستقبل القريب، بحسب ما يرى محللون تحدثوا لموقع "الحرة".الضربة الأميركية التي نفذت، الأربعاء، استهدفت قياديا من كتائب حزب الله كان في سيارة بالعاصمة العراقية، بغداد. تأتي ضمن سلسلة هجمات للرد على استهداف القوات الأميركية في العراق وسوريا، والتي تعهدت واشنطن بالرد عليها "في الوقت والزمان المناسبين".وأكد الجيش الأميركي شن غارة في العراق تسببت بمقتل قيادي من جماعة كتائب حزب الله العراقية المسلحة، دون إعلان اسمه، في حين أكد بيان للحشد الشعبي مقتل "أبو باقر الساعدي"، في حين ذكرت تقارير مقتل قياديين آخرين كانوا في السيارة ذاتها.وتصنف واشنطن كتائب حزب الله منظمة "إرهابية" وسبق أن استهدفت الفصيل بغارات في العراق في الأسابيع الأخيرة.ويشير محللون إلى أن هذه الضربة قد تكون لها تبعات بتنصل كتائب حزب الله من التزامها تجاه الحكومة العراقية فيما يخص وقف الهجمات على القوات الأميركية، والرد بشكل عنيف على القواعد التي تستضيف قوات أميركية في العراق أو سوريا، وحتى قد تطال المنشآت الدبلوماسية الأميركية في العراق.الساعدي والعلياوي.. من هما؟وأعلنت كتائب حزب الله في بيان عن مقتل "وسام محمد صابر الساعدي" الذي يعرف يكنى بـ "أبو باقر الساعدي"، القيادي البارز بالضربة الأميركية.وكان الساعدي مسؤولا عن "ملف سوريا العسكري" في كتائب حزب الله وفق مصدر في هذا الفصيل تحدث لوكالة فرانس برس، مفضلا عدم الكشف عن هويته.وأفاد مراسل "الحرة" بمقتل قيادي في الحشد الشعبي جراء استهداف سيارة بضربة بطائرة مسيرة شرقي العاصمة.وأضاف أن أبو تحسين الحميداوي وهو آمر لواء في الحشد الشعبي قتل في الاستهداف مع شخصين آخرين كانا في ذات السيارة المستهدفة.وأشار إلى أن هناك أنباء عن مقتل القياديين في كتائب حزب الله أبو باقر الساعدي وأركان العلياوي في القصف.الباحث والكاتب السياسي العراقي المقيم في برلين، أحمد العلواني، كان قد أكد في منشور عبر منصة "إكس" أن الضربة الأميركية استهدفت مركبة بعد خروجها من مكتب هادي العامري القيادي في منظمة بدر، حيث تسببت الضربة في مقتل "أبو باقر الساعدي.. مسؤل قاطع جرف صخر، وأركان العلياوي مدير استخبارات كتائب حزب الله في جرف صخر".

رائد الحامد، باحث وكاتب عراقي في الحركات الإسلامية المسلحة أشار إلى أنه ليس الأهمية بالأشخاص الذين تم استهدافهم، إنما لأنهم ضمن قيادات كتائب حزب الله العراقي.



وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن المعلومات تشير إلى استهداف أبو باقر الساعدي، وهو من يدير جناح القوة الجوية والتي تمتلك الصواريخ، إضافة لمقتل أركان العلياوي وهو يترأس الاستخبارات وتبادل المعلومات في الكتائب".



وأشار إلى أنه لا توجد الكثير من المعلومات عن هؤلاء، أو حتى مدى تأثر هيكلية كتائب حزب الله بمقتل القياديين، خاصة وأن "تسلسل هيكل قيادتهم يشوبه الكثير من التعتيم والغموض".



ويرجح الكاتب الحامد إلى أن الضربة التي نفذتها القوات الأميركية الأربعاء ستشكل "تحديا كبيرا لكتائب حزب الله، وقد تكشف لهم عن اختراق أميركي مكن قواتها من استهداف القياديين في الكتائب".

رائد الحامد، باحث وكاتب عراقي في الحركات الإسلامية المسلحة أشار إلى أنه ليس الأهمية بالأشخاص الذين تم استهدافهم، إنما لأنهم ضمن قيادات كتائب حزب الله العراقي.



وأضاف في حديث لموقع "الحرة" أن المعلومات تشير إلى استهداف أبو باقر الساعدي، وهو من يدير جناح القوة الجوية والتي تمتلك الصواريخ، إضافة لمقتل أركان العلياوي وهو يترأس الاستخبارات وتبادل المعلومات في الكتائب".



وأشار إلى أنه لا توجد الكثير من المعلومات عن هؤلاء، أو حتى مدى تأثر هيكلية كتائب حزب الله بمقتل القياديين، خاصة وأن "تسلسل هيكل قيادتهم يشوبه الكثير من التعتيم والغموض".



ويرجح الكاتب الحامد إلى أن الضربة التي نفذتها القوات الأميركية الأربعاء ستشكل "تحديا كبيرا لكتائب حزب الله، وقد تكشف لهم عن اختراق أميركي مكن قواتها من استهداف القياديين في الكتائب". (الحرة)