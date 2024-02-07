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عربي-دولي

"أمة شديدة الأهمية"... هكذا وصف بايدن الولايات المتحدة

Lebanon 24
07-02-2024 | 23:43
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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين بأنهم "أمة شديدة الأهمية" خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية.
وقال في نيويورك خلال اجتماع في إحدى حملاته الانتخابية: "نحن أمة شديدة الأهمية. نحن كذلك بالفعل".
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ووفقا لمجموعة من مراسلي البيت الأبيض، تساءل بايدن عما سيحدث إذا "تراجعت" الولايات المتحدة عن دورها في العالم.
وقال "ماذا سيحدث في الشرق الأوسط؟ ماذا سيحدث.. لمضيق تايوان؟ ماذا سيحدث في آسيا؟ ماذا سيحدث لأوكرانيا؟".
ويعتزم بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الترشح لولاية رئاسية جديدة، فيما يتصدر ترامب السباق للفوز بحق الترشح عن الحزب الجمهوري.
يذكر أن جو بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب، وحتى بين الديمقراطيين، ودعا عدد من السياسيين البارزين بايدن مرارا وتكرارا إلى رفض المشاركة في الحملة الانتخابية، مشيرين إلى تقدمه في السن. (RT)
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