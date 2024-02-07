تصاعد أعمدة الدخان فوق وحدة الطاقة الأولى بمحطة "تسوروغا" النووية

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية فجر اليوم الخميس، أن أعمدة الدخان تتصاعد فوق وحدة الطاقة الأولى بمحطة "تسوروغا" للطاقة النووية في اليابان بمحافظة فوكوي.



وظهر الدخان بحسب الوكالة، فوق حجرة التوربينات في وحدة الطاقة رقم 1 بالمحطة.

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ونقلت الوكالة عن الشرطة المحلية ورجال الإطفاء قولهم، إنه لم تتوفر معلومات عن وقوع إصابات نتيجة الحادث، ويجري توضيح ملابسات الحادث.



والجدير ذكره، أن السلطات اليابانية والطواقم المختصة، تعمل على تفكيك المفاعل في محطة "تسوروغا" منذ عام 2017.



وسبق أن أفيد عن تسرب أكثر من 5 أطنان من المياه المشعة من معدات التنظيف في محطة "فوكوشيما-1" للطاقة النووية.

وبحسب صحيفة "أساهي"، فقد تم تجاوز تركيز المواد المشعة في المياه بأكثر من 14 مليون مرة، أي ما يعادل 22 مليار بيكريل.



ومن المفترض أن جزءا كبيرا من المياه المشعة قد تم امتصاصه في التربة. ولا تظهر نقطة المراقبة المثبتة بالقرب من قناة الصرف القريبة أي تغيير في مستوى الإشعاع.



وذكرت شركة TEPCO أن التسرب حدث في منطقة غير مأهولة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ستتم إزالة التربة التي تم امتصاص المياه فيها. (روسيا اليوم)