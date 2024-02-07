بعد إقدامه على حرق القرآن.. السويد ترحّل سلوان موميكا لهذا السبب!

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وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيل سلوان موميكا، الذي أحرق نسخا من المصحف الشريف أكثر من مرة في العاصمة ستوكهولم العام الماضي.وبحسب الإذاعة السويدية "Ekot"، الأربعاء، فإن محكمة الهجرة رفضت الاستئناف الذي قدمه موميكا، وصادقت على قرار مصلحة الهجرة، بترحيله من البلاد.وأوضحت المحكمة أن موميكا قدم معلومات كاذبة فيما يتعلق بطلب تصريح الإقامة الخاص به، وبالتالي صادقت على قرار ترحيله.