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أسامة حمدان: نرفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار

Lebanon 24
08-02-2024 | 00:06
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قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان لسكاي نيوز عربية إن الحركة لا تريد وقفا مؤقتا لإطلاق النار.
ونفى القيادي في حماس وجود عرض قطري يقضي باستبدال وقف إطلاق النار التام برفع عدد الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.
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وأضاف أسامة حمدان لسكاي نيوز عربية أن التوقيت لإتمام الاتفاق يعتمد على قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو تعنته تجاه مطالب حركة حماس.


وتابع: "لا يوجد عرض قطري يقضي باستبدال وقف إطلاق النار بعدد المطلوب الإفراج عنهم، نرفض أي وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتوقف إتمام الاتفاق على قبول إسرائيل بمطالب حماس".
 

وكانت مصادر قالت أمس الثلاثاء إن قطر عرضت على حماس حزمة حوافز مقابل التراجع عن طلب انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وأضافت: "الوسيط القطري عرض على حماس التراجع عن طلب وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، والاستعاضة بصيغة "العمل على دفع القوات الإسرائيلية للانسحاب من غزة".
 
وتابعت: "عرض الوسيط القطري "عودة النازحين لمناطقهم وإقامة مخيمات أفضل.. وإعادة ضخ المياه إلى غزة وتشغيل مضخات الصرف الصحي، ونقل لحماس تهديدا إسرائيليا بأنه حال رفض الصفقة فسيتم اجتياح رفح".
 
 
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