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عربي-دولي

"فشلنا واضح"... ويليامسون تؤكد تعليق منافستها لبايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي

Lebanon 24
08-02-2024 | 00:12
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أعلنت الكاتبة ماريان ويليامسون أنها ستعلق حملتها للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة، بعد تحقيق الرئيس جو بايدن أول فوز رسمي له في دورة 2024 في الانتخابات التمهيدية للحزب في ساوث كارولاينا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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وقالت في بيان مطول أرسل بالبريد الإلكتروني إلى مؤيديها: "أقدر كثيرا جميع الأشخاص الرائعين الذين رافقوني في رحلتنا السياسية خلال الأشهر العشرة الماضية. ورغم أن مستوى فشلنا واضح للجميع، فإن مستوى نجاحنا حقيقي مع ذلك"، وفق شبكة " سي أن أن".
وفي مقطع فيديو مصاحب للبيان، قالت في جزء منه: "لقد فعلنا ما في وسعنا لتسليط بعض الضوء على بعض الأوقات المظلمة للغاية".
يأتي إعلان ويليامسون بعد أن حقق بايدن أول فوز رسمي له في دورة 2024 في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ساوث كارولاينا خلال عطلة نهاية الأسبوع ، تلاه فوز، الثلاثاء، في نيفادا.
وعلى الرغم من أن الرئيس لم يكن مدرجا في الاقتراع في نيو هامبشير الشهر الماضي، لم تتمكن ويليامسون من تأمين الفوز. وبدلا من ذلك، فاز بايدن رمزيا في الانتخابات التمهيدية.
وأطلقت ويليامسون سباقها الطويل نحو الرئاسة، في مارس عام 2023، وهي محاولتها الثانية بعد جولة فاشلة في عام 2020.
وفي عام 2020، فشلت ويليامسون في اكتساب قوة دفع في سباق تمهيدي، لكن ظهورها على مسرح المناظرة جذب الانتباه، بما في ذلك عندما زعمت أن الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، قد سخّر "قوة نفسية مظلمة من الكراهية الجماعية".
ومع خروج ويليامسون، يظل النائب عن ولاية مينيسوتا، دين فيليبس، المنافس الوحيد لبايدن للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي. (العربية)

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