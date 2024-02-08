Advertisement

عربي-دولي

الدعم الأميركي لإسرائيل يتآكل.. لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور

Lebanon 24
08-02-2024 | 00:35
A-
A+
Doc-P-1161917-638429748833453393.jpg
Doc-P-1161917-638429748833453393.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك اختلافات واسعة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إذ تزداد الخلافات بعد مرور أكثر من 4 شهور على الحرب الإسرائيلية على غزة.
Advertisement

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في مقال لها أن دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل يتآكل لدرجة أنه عند مدخل جامعة كولومبيا الأمريكية هناك لافتة تقول: "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".

وتابعت الصحيفة: "ليس هناك مفر من تغيير الحكومة الإسرائيلية الآن، وبعد أحداث 7 تشرين الأول، لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور، وهناك سبب للتشكيك في شرعيتها للقيادة".
 
وأضافت:" أمريكا تريد من تل أبيب الانتقال لمرحلة أقل حدة في العمليات، وتقول إنها ترفض التهجير القسري وإعادة احتلال القطاع، وتقول إنها تريد من إسرائيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتدعو لإفساح المجال أمام صفقة أسرى لكنها ترفض التنازلات، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة".

على الجانب الإسرائيلي، فإن إسرائيل ترفض خفض وتيرة الهجمات وتصر على الحسم العسكري، وتعلو أصوات إسرائيلية تطالب بالتهجير والاحتلال والاستيطان، إذ خفضت نسبة المساعدات وتواصل التضييق على القطاع، بجانب خلافات داخلية بشأن صفقة الأسرى.(صحيفة الوطن)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2024-02-08
01:31 | 2024-02-08
01:26 | 2024-02-08
01:13 | 2024-02-08
00:47 | 2024-02-08
00:25 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24