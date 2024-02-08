الدعم الأميركي لإسرائيل يتآكل.. لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في مقال لها أن دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل يتآكل لدرجة أنه عند مدخل جامعة كولومبيا الأمريكية هناك لافتة تقول: "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".



وتابعت الصحيفة: "ليس هناك مفر من تغيير الحكومة الإسرائيلية الآن، وبعد أحداث 7 تشرين الأول، لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور، وهناك سبب للتشكيك في شرعيتها للقيادة". أكّدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هناك اختلافات واسعة بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إذ تزداد الخلافات بعد مرور أكثر من 4 شهور على الحرب الإسرائيلية على غزة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في مقال لها أن دعم الرأي العام الأميركي لإسرائيل يتآكل لدرجة أنه عند مدخل جامعة كولومبيا الأمريكية هناك لافتة تقول: "إسرائيل هي ألمانيا النازية الجديدة".وتابعت الصحيفة: "ليس هناك مفر من تغيير الحكومة الإسرائيلية الآن، وبعد أحداث 7 تشرين الأول، لم تعد الحكومة تتمتع بثقة الجمهور، وهناك سبب للتشكيك في شرعيتها للقيادة".

وأضافت:" أمريكا تريد من تل أبيب الانتقال لمرحلة أقل حدة في العمليات، وتقول إنها ترفض التهجير القسري وإعادة احتلال القطاع، وتقول إنها تريد من إسرائيل زيادة تدفق المساعدات الإنسانية، وتدعو لإفساح المجال أمام صفقة أسرى لكنها ترفض التنازلات، وفرضت عقوبات على مستوطنين في الضفة".



على الجانب الإسرائيلي، فإن إسرائيل ترفض خفض وتيرة الهجمات وتصر على الحسم العسكري، وتعلو أصوات إسرائيلية تطالب بالتهجير والاحتلال والاستيطان، إذ خفضت نسبة المساعدات وتواصل التضييق على القطاع، بجانب خلافات داخلية بشأن صفقة الأسرى.(صحيفة الوطن)