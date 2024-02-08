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عربي-دولي

أذربيجان.. عالييف يتصدر الانتخابات الرئاسية بنسبة 92% من الأصوات

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:26
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يتصدر الرئيس الأذربيجاني الحالي إلهام علييف الانتخابات الرئاسية المبكرة في الجمهورية، حيث حصل على 92.05% من الأصوات، بعد معالجة أكثر من 93% من بطاقات الاقتراع.
وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأذربيجانية، مظهر باناخوف: "في الوقت الحالي، انتهت لجنة الانتخابات المركزية من فرز الأصوات بعد معالجة 93.35% من مراكز الاقتراع.. إلهام علييف حصل على 92.05%".
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انتهت الانتخابات الرئاسية المبكرة في أذربيجان يوم الأربعاء الساعة 18.00 بتوقيت موسكو.
وفي 7 كانون الاول 2023، وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مرسوما يعلن فيه إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وحددت على أساسها لجنة الانتخابات المركزية موعدها في 7 شباط 2024.
ومن المتوقع ظهور نتائج التصويت الأولية خلال اليوم الخميس 8 شباط.
وبلغ العدد الإجمالي للناخبين في أذربيجان أكثر من 6 ملايين. يمكنهم التصويت في 6537 مركز اقتراع. وتم تسجيل أكثر من 90 ألف مراقب.
كما تم افتتاح 49 مركز اقتراع للمواطنين المقيمين في الخارج، واعتماد 49 منظمة دولية و800 مراقب من 70 دولة بينها روسيا.
ويتولى علييف البالغ من العمر 62 عاما، السلطة في أذربيجان منذ أكثر من 20 عاما، وهذه دورته الانتخابية الخامسة.
وأمر بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في كانون الاول الماضي بعد وقت قصير من استعادة حكومته إقليم قره باغ في عملية عسكرية خاطفة ضد القوات الأرمنية.
 
وصرح علييف في يناير الماضي بأنه يريد أن تكون الانتخابات "بداية حقبة جديدة تتمتع خلالها أذربيجان بالسيطرة الكاملة على أراضيها".
فيما يشير محللون إلى أن علييف قدم موعد الانتخابات من أكتوبر عام 2025 للاستفادة من شعبيته المتزايدة بعد الهجوم الناجح. (RT)
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