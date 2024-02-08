رات صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "الأحداث في الشرق الأوسط قد تكون على وشك الخروج عن نطاق السيطرة. ومع استهداف حماس في غزة، وحزب الله في جنوب لبنان، والحوثيين في اليمن لإسرائيل والغرب، فإن تدخل إيران غير المباشر يبدو جلياً. لكن هل طهران مهددة بفقدان السيطرة على التصعيد الذي بدأته؟ في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، استهدف الحوثيون السفن البريطانية والأميركية مرة أخرى، بعد الجولة الثالثة من الضربات الانتقامية ضد البنية التحتية العسكرية للجماعة في عمق الصحاري اليمنية الشمالية. وفي أماكن أخرى، نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ردا على الهجوم الصادم بطائرة مسيّرة في الأردن الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية وإصابة أكثر من 40 آخرين".

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وبحسب الصحيفة، "ليس هناك شك في أن إيران لديها مصلحة في استخدام قواتها بالوكالة للقيام بعمليات عسكرية ضد الغرب، لسبب واحد، وهو أنها ليست قوية بما يكفي للفوز في مواجهة مباشرة. ولذلك فإن العسكريين والمستشارين الإيرانيين موجودون مع الحوثيين، ويوفرون إحداثيات الاستهداف للصواريخ الباليستية التي زودتهم بها طهران والتي تستهدف السفن في البحر الأحمر. وتستضيف المجموعات العراقية والسورية، التي نفذت ما يقرب من 200 هجوم ضد القوات الأميركية منذ تشرين الأول الماضي، أفرادًا عسكريين إيرانيين وبنية تحتية إيرانية عبر معسكراتها، وتوفر هذه الشبكة لطهران درجة من الإنكار الاستراتيجي".

وتابعت الصحيفة، "إن "محور المقاومة" المزعوم هذا كان يتولى تنسيقه في السابق قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، حتى اغتياله على يد الولايات المتحدة عندما كان دونالد ترامب رئيسًا. ويُعتقد أن أحد أهداف مقتله كان تعطيل الروابط بين النظام في طهران ووكلاءه في كل أنحاء الشرق الأوسط، وذلك لتقليل قدرتهم على إحداث الفوضى في كل أنحاء المنطقة. ومع ذلك، هناك الآن تكهنات في دوائر الدفاع بأن هذه الاستراتيجية ربما كانت ناجحة للغاية. في الواقع، قد يكمن الخطر في أن الرئيس الجديد لفيلق القدس، إسماعيل قاآني، وهو شخصية مختلفة إلى حد ما عن سليماني، أطلق العنان لقوات لم يعد قادرا على توجيهها".

ورأت الصحيفة أن "هذا من شأنه أن يزيد من أهمية قيام الغرب بوضع حد نهائي للهجمات التي تشنها جماعات مثل الحوثيين واستعادة قوة الردع الفعالة. ومن الواضح أن الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن لم تنجح في إضعاف قدرة تلك الجماعة بشكل دائم على تعطيل الشحن الغربي، على سبيل المثال. ورغم أن حزب الله لم يشن هجوماً واسع النطاق على إسرائيل بعد، إلا أنه من الممكن القيام بما هو أكثر بكثير من أجل إقناع وكلاء إيران بأن رد الفعل من جانب الغرب سيكون مدمراً إذا اختاروا القيام بذلك. وفي الواقع، لم تُمنح إيران الحافز الكافي لكبح جماح الجماعات التي دعمتها لفترة طويلة. إذاً، يتعين على الغرب أن يتراجع بقوة، ويتعين على أميركا أن تقف بحزم وتضرب أهدافاً ذات معنى، وليس معسكرات فارغة، من أجل إجبار إيران على التراجع والتخلي عن هذه الجماعات بالكامل، قبل أن يتسبب مقاتلوها في تصعيد أوسع نطاقاً".

وختمت الصحيفة، "إذا فشلت إيران في وقف تصعيد وكلائها، فيجب تكثيف أهداف صواريخ كروز الأميركية. إذاً على الغرب أن يتحلى بالجرأة في التعامل مع إيران، وكما قال ونستون تشرشل: "لا يمكنك التفاوض مع النمر، ورأسك في فمه"."