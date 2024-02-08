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عربي-دولي

بصاروخ هيلفاير.. الساعدي يُستهدف بنفس طريقة استهداف سليماني

Lebanon 24
08-02-2024 | 01:45
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كشفت إذاعة إن بي آر الأميركية، أن الصاروخ الذي استهدف قياديين بارزين في مجموعة حزب الله العراقي هو صاروخ هيلفاير من طراز R9X، وقتلت أميركا سابقا قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بذات الصاروخ في ٣ كانون الثاني٢٠٢٠.
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فما قدرات هيلفاير R9X؟
تحتوي النسخة الجديدة من هيلفاير على رأس متفجر يحمل ٤٥ كيلوغراما من المتفجرات، مع رأس خامل غير متفجر.

وبحسب مسؤول عسكري أميركي سابق تحدث للإذاعة الأميركية فإن هذا الصاروخ يستخدم في "استهدافات مكافحة الإرهاب" لأن رأسه الخامل يمكنه تدمير الجهة المستهدفة فقط، دون التأثير على المناطق المحيطة بالهدف.

وقتل في الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ليلة ٨ شباط، ٣ أشخاص أبرزهم القيادي في مجموعة حزب الله العراقي أبو باقر الساعدي.(بلينكس)
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