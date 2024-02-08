بشأن مزاعم وجود "مقاتلين فرنسيين في أوكرانيا".. روسيا تهاجم فرنسا من جديد

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قال السفير الروسي في فرنسا أليكسي ميشكوف، اليوم الخميس، إن باريس تتجنب الإجابة على التساؤلات المتعلقة بشرعية التجنيد المستمر للمرتزقة من قبل السفارة الأوكرانية في فرنسا، على الرغم من أن هذا يتعارض مع تشريعات البلاد.ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ميشكوف قوله، "لقد سألت الفرنسيين مرتين، كيف يتناسب هذا مع تشريعاتكم المتعلقة بالمرتزقة؟ دعونا نرى كيف سيتطور هذا الأمر، لأننا في الواقع تحققنا على وجه التحديد: يظل هذا المنشور مفتوحًا على الموقع الرسمي للسفارة وعلى الشبكات الاجتماعية أيضًا".وأضاف، أن "زملاءنا الفرنسيين لم يفكروا كثيرا في الدبلوماسية، وفي كثير من الأحيان لا نتلقى أي إجابات".وتابع، أن سفارة كييف في باريس تجند الفرنسيين بشكل علني في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، على الرغم من أن مسألة تجنيد المرتزقة محظورة على المستوى التشريعي.وأشار السفير الروسي، إلى أن فرنسا تحتل اليوم المرتبة العاشرة فقط بين الدول التي تزود أوكرانيا بالأسلحة، مبينا أن المسؤولين الفرنسيين بدأوا بالإدلاء بتصريحات من هذا النوع تحت وطأة الانتقادات من جانب جيرانهم.وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورن، مقتل مواطنين فرنسيين اثنين "عاملين في المجال الإنساني" في أوكرانيا وإصابة ثلاثة آخرين.وكان رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة خيرسون، المُعين من قبل نظام كييف، ألكسندر بروكودين، أعلن في وقت سابق، أن اثنين من "المتطوعين" الفرنسيين قُتلا، بينما أصيب ثلاثة آخرون في مدينة بيريسلاف، نتيجة انفجارات في المدينة.ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تتفيذ " ضربة عالية الدقة في مدينة خاركوف"، دمرت نقطة تمركز مؤقتة للمسلحين الأجانب، غالبيتهم من المرتزقة الفرنسيين؛ أدت إلى مقتل أكثر من 60 مسلحا.(عربي 21)