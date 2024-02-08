Advertisement

عربي-دولي

بعد مقابلته بوتين.. كلينتون تصف الصحافي تاكر كارلسون "بالأحمق المفيد"

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1161966-638429808770936966.jpg
Doc-P-1161966-638429808770936966.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصفت وزيرة الخارجية الأميركية سابقا هيلاري كلينتون الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون بـ"الأحمق المفيد"، تعليقا على إجرائه مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت هيلاري في مقابلة مع "MSNBC" ردا على سؤال صحفي عن رأيها بالمقابلة التي أجراها تاكر كأول صحفي أمريكي مع الرئيس الروسي بوتين: "-هذا يظهر لي ما نعرفه جميعا بالفعل، إنه أحمق مفيد. أعني، إذا قرأت بالفعل ما يكتبه الإعلام الروسي، إنهم يتسلون به (يلعبون).
Advertisement
أعني أنه مثل الجرو.. كما يعلم الجميع أن تاكر بقي صامدا بطريقة ما بعد طرده من العديد من المواقع في الولايات المتحدة. لن أتفاجأ إذا حصل على عقد مع إحدى المطبوعات الروسية، لأنه أحمق مفيد. ويقول أشياء غير صحيحة. إنه يكرر أكاذيب فلاديمير بوتين بشأن أوكرانيا. فلم لا يجري بوتين مقابلة معه!!".
 
وأجرى تاكر مقابلة مع الرئيس الروسي الثلاثاء الماضي وقال إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 شباط، بث المقابلة. 
في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي.
وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأميركيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.
 
ووفقا للصحفي الأميركي، حاول البيت الأبيض، مرتين تعطيل المقابلة. ولكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وصفت تصريح كارلسون بأنه غير صحيح. وحتى الوقت الحالي، سجل هذا النداء من كارلسون، 92 مليون مشاهدة.
ويشار إلى أنه تم إنهاء عمل كارلسون، وهو الصحفي الأمريكي الأعلى تقييما، بشكل مثير من قناة Fox New التلفزيونية في نيسان 2023.

وذكر الصحفي على برنامجه في موقع X أنهم يحاولون إسكات السياسيين الأميركيين الذين يتحدثون ضد الدعم المستمر لأوكرانيا، وذلك باتهامهم بالارتباط مع روسيا. (RT)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:54 | 2024-02-08
04:50 | 2024-02-08
04:34 | 2024-02-08
04:15 | 2024-02-08
04:09 | 2024-02-08
04:05 | 2024-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24