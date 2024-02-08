الحوثيون يحاربون بصواريخ إيرانية.. تقرير يكشف التفاصيل

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على وقع التهديدات التي يبثها الحوثيون في البحر الأحمر، قالت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية (DIA) إن إيران زودت الحوثيين بترسانة متنوعة من الأسلحة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى وكروز، منذ عام 2015، إذ اعترضت الولايات المتحدة وشركاؤها 18 سفينة إيرانية على الأقل كانت تحاول تهريب أسلحة إلى الحوثيين.وأوضح تقرير وكالة الاستخبارات، أن "تلك السفن كان تحمل شحنات تحتوي على مكونات صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار وصواريخ موجهة مضادة للدبابات، فضلا عن آلاف البنادق الهجومية".وبيّن التقرير، أن الحوثيين استخدموا صاروخ "آصف" الباليستي المضاد للسفن في ممرات الشحن الدولية مثل البحر الأحمر وخليج عمان منذ أواخر تشرين الثاني، مضيفا أن هذا الصاروخ مطابق تقريبا للصاروخ الإيراني المضاد للسفن "فاتح-110".وأشار إلى أن صاروخ "قدس-4"، وهو صاروخ كروز يستخدمه الحوثيون، مشتق من صاروخ "بافيه" الإيراني، ويشترك الصاروخان في ميزات مماثلة منها المحرك.وأكد أن السمات "شبه المتطابقة" بين صاروخ "صقر" أرض جو الذي استخدمه الحوثيون لمهاجمة طائرات أمريكية بدون طيار بالقرب من اليمن وفي خليج عمان، والصاروخ 358 الإيراني.(عربي21)