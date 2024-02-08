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عربي-دولي

حرب المسيرات.. قلق روسي وخوف أوكراني

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:29
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أعلنت روسيا، اليوم الخميس، أنها دمرت مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، فيما أعلنت كييف إسقاط 11 مسيرة روسية من أصل 17 مسيرة استهدفت 4 مناطق في أوكرانيا.

تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة القوات الأوكرانية ليلا، تنفيذ "هجوم إرهابي على أهداف داخل الأراضي الروسية"، مشيرة إلى أنها تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي شبه جزيرة القرم.
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".


وأضافت: "تم تدمير المركبة الجوية المسيرة الأوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي روسيا الاتحادية - جمهورية القرم".
أوكرانيا تسقط 11 مسيرة روسية

بالمقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية ووحدات متنقلة خاصة باستهداف الطائرات المسيرة أسقطت 11 من بين 17 من الطائرات المسيرة الروسية فوق 4 مناطق في البلاد.

وأضافت في بيان أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مناطق أوديسا وميكولايف في الجنوب ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي وفينيتسا بوسط البلاد.

وذكر مسؤولون إقليميون أن الهجوم الروسي ألحق أضرارا بأكثر من 20 منزلا ومبنى تجاريا في مدينة ميكولايف وأصاب منشآت بنية تحتية مدنية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في الجنوب. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات. (سكاي نيوز)
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