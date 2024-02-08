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عربي-دولي

مساء اليوم.. أول مقابلة لبوتين مع إعلامي غربي منذ بداية 2022

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:35
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أعلن تاكر كارلسون، المذيع الأميركي الشهير والمقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أن المقابلة التلفزيونية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستبث على موقعه الإلكتروني، مساء اليوم الخميس.

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وفي منشور على حسابه في تطبيق إنستغرام، قال الإعلامي السابق في قناة "فوكس نيوز" إنّ المقابلة ستُبثّ في تمام الساعة 18,00.

وتاكر كارلسون، الذي يتمتّع بشعبية واسعة في الولايات المتحدة هو شخصية مثيرة للجدل طردته قناة "فوكس نيوز" قبل بضعة أشهر فانتقل إلى تقديم برنامج يبثّه منذ ذلك الحين على موقعه الإلكتروني وعلى منصة إكس.

وأجرى كارلسون المقابلة مع بوتين في روسيا في زيارة لقيت تغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الرسمية الروسية.

والثلاثاء، قال المذيع في مقطع فيديو فصّل فيه الأسباب التي دفعته للسفر إلى روسيا لمقابلة بوتين إنّ "معظم الأميركيين غير مطّلعين، وليست لديهم أيّ فكرة عمّا يحدث في المنطقة، هنا في روسيا أو على بُعد 600 ميل في أوكرانيا"، وفقا لفرانس برس.
وأضاف "يجب أن يعرفوا، لأنّهم يدفعون جزءاً كبيراً من الثمن"، في إشارة إلى الدعم الذي تقدّمه الولايات المتّحدة لأوكرانيا والذي لطالما انتقده.

والأربعاء، قال البيت الأبيض إنّ هذه المقابلة الجديدة مع بوتين لم تكن ضرورية لكي يدرك الشعب الأميركي "وحشية" الرئيس الروسي.

وقال المتحدّث باسم الرئاسة الأميركية جون كيربي للصحفيين إنّ "ما فعله بوتين في أوكرانيا يجب أن يكون واضحاً للجميع، وكذلك الأسباب الوهمية والسخيفة التي يحاول من خلالها تبرير أفعاله"، بحسب فرانس برس.

ولم يجر الرئيس الروسي مقابلة مع وسيلة إعلام غربية منذ بدأت قواته بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة على أوكرانيا في شباط 2022.
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