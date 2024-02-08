الشمال السوري لا يزال يُعاني.. جراح الزلزال لم تلتئم بعد!

لا تزال آثار الزلزال الكبير الذي كان مركزه كهرمان مرعش التركية ترتدُّ على مناطق الشمال السوري.

ففي إدلب، الذي يعتبر فيها الوضع أفضل من أي مكان آخر، تم إنهاء عمل مراكز الإيواء المؤقتة وعودة المتضررين إما إلى منازلهم أو إلى مخيمات من الطوب، فيما عمدت جمعيات إلى إحداث قرى صغيرة من أبنية طابقية، لكن مستحقيها يخضعون لشروط خاصة، كالأرامل والأيتام وأصحاب الحالات الصعبة.

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بينما لا يزال الكثيرون من متضرري الزلزال في ريف حلب في مراكز الإيواء التي تفتقد إلى الخدمات، وغابت عنها المساعدات العينية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

في مخيم إيواء على أطراف مدينة جنديرس بريف عفرين، يعيش العم عبدو مع عائلته برفقة نحو 350 عائلة منذ تداعت منازلهم في مدينة جنديرس بسبب الزلزال، وغالبية هؤلاء ليس باستطاعتهم استئجار منازل.

يقول عبدو لـ"العربي الجديد"، إن مساعدات عينية وصلتهم بضع مرات خلال الأشهر الأولى بعد الزلزال، لكن لم يصلهم شيء خلال الأشهر الستة الماضية، بعدما تخلى الداعمون للمخيم عن دعمه. ويضيف: "وضع الناس كارثي في ظل نقص الخدمات، ونحتاج إلى منازل آدمية قبل الطعام والشراب".

بدورها، تقول مديرة الشراكات والمناصرة في منظمة "رحمة بلا حدود" علا حلاق إن هناك أكثر من سبب أدى إلى هذا الوضع في المخيمات ومراكز الإيواء المؤقتة، موضحة لـ"العربي الجديد"، أنه "منذ الربع الأخير من العام الماضي، تراجع الدعم للمخيمات السورية بسبب الحرب في غزة، كما أن الداعمين باتوا يطالبون بمشاريع أكثر استدامة، فهم يرون بعد 13 سنة من الأزمة أن دعم حالات الطوارئ أصبح لا يقدم فوائد حقيقية للناس، إضافة إلى أن الكثير من مناطق المخيمات باتت خطرة بالنسبة للمنظمات التي تخشى دخولها بسبب قربها من مواقع القصف".

تضيف حلاق: "مهمتنا كعاملين إنسانيين هي التذكير بمأساة هذه المخيمات، وأهمية إخراج قاطنيها من حالة الطوارئ إلى حالة أفضل. هذا الهدف يجب أن يكون مدعوماً بالأرقام والإحصائيات، مثل أعداد المخيمات، وأعداد سكانها، وما هي الاحتياجات، مع وضع تصور لتحسين الأوضاع، وبالتالي فإن التنسيق بين المنظمات ضرورة، وأي منظمة تريد الانسحاب من أي منطقة عليها إبلاغ منظمات أخرى كي يتم سد الفراغ".

ولا تملك غالبية المنظمات العاملة في شمال غربي سورية أي أرقام دقيقة حول مشردي ومهجري الزلزال، وهو ما يفسر الاستجابة العشوائية، أو عدم الاستجابة لمطالب المتضررين، حتى أن وحدة تنسيق الدعم (A.C.U)، وهي إحدى الجهات التي تنسق عمليات توزيع المساعدات، و"تحالف المنظمات السورية غير الحكومية"، الذي يضم 25 منظمة، ليست لديهما أرقام أو إحصائيات محدثة.



يقول المنسق الميداني لبرنامج الاستجابة في منظمة "تكافل الشام" أمير سنده إن أماكن وجود المتضررين من الزلزال متعددة، فعدد منهم عادوا إلى منازلهم بعد التأكد من صلاحيتها للسكن، وآخرون يقيمون في مخيمات تم إنشاؤها بعد الزلزال، وقسم منهم يسكنون في خيام بجوار منازلهم المدمرة، وعدد قليل من العوائل انتقل إلى منازل مستأجرة في مناطق أخرى.

ويضيف سنده، متحدثاً لـ"العربي الجديد"، أن "الاستجابة لمتضرري الزلزال لم تكن متناسبة مع حجم الكارثة، وجميع المشاريع المنفذة كانت مجرد استجابة طارئة، ويعود ذلك إلى أسباب، منها أن المشاريع التي تم تنفيذها لم يكن هدفها العمل حتى تحقيق التعافي الكامل من آثار الزلزال، خصوصاً أن الكثير من المناطق التي تضررت مصنفة كمناطق مرتفعة الاحتياج أصلاً، ومشاريع الترميم كانت للمنازل المتضررة بنسب متوسطة أو خفيفة، في حين أن المنازل المدمرة لم تتم إعادة اعمارها، واقتصرت بعض المشاريع على رفع الأنقاض".

وخلف الزلزال المدمر خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، وشكل تحديات طويلة الأجل للتعافي والصمود في ظل البنية التحتية الهشة، وضعف الاستجابة الإنسانية، واستمرار الهجمات العسكرية، والاستنزاف الكبير للقطاع الطبي، وتحديات انتشار الأمراض والأوبئة.(العربي الجديد)