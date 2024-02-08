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عربي-دولي

يشبه الوسيط الروحي... بايدن يتواصل مع "الأرواح الميتة" للمرة الثانية في أسبوع!

Lebanon 24
08-02-2024 | 02:39
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يواصل الرئيس الأميركي جو بايدن الخلط بالأسماء والتواريخ وللمرة الثانية في أسبوع زل لسانه وقال إنه تواصل في 2021 مع مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، علما أن الأخير توفي عام 2017.
وقال بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "وحينها، التفت إلي هلموت كول وقال لي: "ماذا ستقول يا سيادة الرئيس، لو أخذت (الصحيفة اللندنية) التايمز، وعرفت أن آلاف الأشخاص اقتحموا أبواب مجلس العموم البريطاني وقتلوا رجالا من الشرطة على طول الطريق من أجل منع رئيس الوزراء من تولي منصبه".
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وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه تحدث في عام 2021 مع المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام 2017. أفاد بذلك المجمع الصحفي بالبيت الأبيض يوم الأربعاء.
من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على ما تلفظ به بايدن بخصوص كول وقالت: "ولهذا السبب يرغب الصحفيون الأميركيون بالتواصل مع رئيس طبيعي، وليس عبر وسيط روحي".
يشار إلى أنه قبل يومين قال بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، وهو الذي توفي منذ 30 عاما. يذكر أن ميتران تولى رئاسة فرنسا بين عامي 1981 و1995 وتوفي في عام 1996.
كما لوحظ سابقا أن الرئيس بايدن خلط بين أسماء كول وأنجيلا ميركل، التي شغلت منصب مستشارة ألمانيا في عام 2021. وبعد ذلك كرر بايدن هذا الخطأ مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن استطلاعا للرأي لمنظمة "راسموسن ريبورتس" (Rasmussen Reports)، كشف أن نحو ثلثي المواطنين الأميركيين يعتقدون أن القدرات العقلية لرئيسهم البالغ من العمر 81 عاما آخذة في التراجع.
يذكر أن بايدن هو أكبر رئيس للولايات المتحدة في التاريخ، وأصبحت زلاته وأخطاؤه المتكررة في العلن هدفا لانتقادات لاذعة من قبل سلفه وخصمه السياسي الرئيسي الجمهوري دونالد ترامب. (RT)
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