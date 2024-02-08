بشكلٍ مفاجئ.. مصر وإسرائيل تشعلان "محور فيلادلفيا" وهذا ما حصل!

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وقالت مصادر، إن "انفجارات عنيفة هزّت المنطقة الحدودية على مدار ساعات أول من أمس الثلاثاء وحتى صباح أمس الأربعاء، نتيجة قصف جوي للمنطقة الحدودية، وسط حالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين، الذين اتخذوا من هذه المنطقة ملاذاً لهم بعد تهجيرهم من مدنهم، وأن طائرات الاحتلال أغارت على المنطقة الحدودية أكثر من مرة على مدار الساعات الماضية". بالتزامن مع جولة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في المنطقة، شهد محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومحافظة شمال سيناء شرقي مصر، توتراً ملحوظاً خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تنفيذ الطائرات الإسرائيلية غارات كانت الأعنف في المنطقة منذ بداية الحرب على غزة في 7 تشرين الأول الماضي، حيث أغارت طائرات الاحتلال على المنطقة الفاصلة بين مصر والقطاع، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف النازحين، الذين باتوا يقطنون المنطقة الحدودية بعد تهجيرهم قسرياً من شمالي قطاع غزة.وقالت مصادر، إن "انفجارات عنيفة هزّت المنطقة الحدودية على مدار ساعات أول من أمس الثلاثاء وحتى صباح أمس الأربعاء، نتيجة قصف جوي للمنطقة الحدودية، وسط حالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين، الذين اتخذوا من هذه المنطقة ملاذاً لهم بعد تهجيرهم من مدنهم، وأن طائرات الاحتلال أغارت على المنطقة الحدودية أكثر من مرة على مدار الساعات الماضية".

وفي أعقاب ذلك، شوهدت طوافات عسكرية مصرية من نوع "أباتشي" تحلق في منطقة محور فيلادلفيا للمرة الأولى منذ أسابيع، حيث حلقت على طول المحور من ساحل البحر المتوسط وحتى الحدود عند معبر كرم أبو سالم.وقال شهود عيان، لـ"العربي الجديد"، إن "تحليق الطوافات جاء بعد وقت قصير من شن إسرائيل غارات جوية متتالية على الحدود، حيث رصدت الطوافات أماكن وقوع الغارات ومدى تأثيرها على الجدار الحدودي بين غزة ومصر".



وبحسب مصادر خاصة تحدثت، لـ"العربي الجديد"، فإن الطلعات الجوية المصرية، بالطوافات، في المنطقة الحدودية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، "جاءت في إطار عمليات التمشيط، بالتنسيق مع الاحتلال".



وتعمل قوات الجيش المصري على زيادة ارتفاع الجدران الإسمنتية الجديدة التي وضعتها مع بداية الحرب على قطاع غزة، في محاولة لمنع أي محاولات للفلسطينيين للنزوح باتجاه محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، في ظل الحديث الإسرائيلي المتزايد عن عملية عسكرية برية في مدينة رفح، تشمل محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة وسيناء.

ووفقاً لما جرى رصده، خلال الأيام القليلة الماضية، فإن فرقاً هندسية تابعة للقوات المسلحة المصرية، بدأت بوضع أسلاك شائكة أعلى الجدران الإسمنتية التي شيدتها مع بداية الحرب على غزة، لمنع أي إمكانية لنزوح فلسطيني باتجاه مصر، من خلال صعود الجدران الإسمنتية، في حال توغل الاحتلال الإسرائيلي باتجاه مدينة رفح الفلسطينية، التي يوجد فيها أكثر من مليون نازح، بخلاف سكان المدينة الأصليين.(العربي الجديد)