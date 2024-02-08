في تركيا.. اعتقال 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش"

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أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، القبض على 147 شخصا مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.وأوضح كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" أنه تم القبض على المشتبه بهم خلال حملات أمنية شملت 33 ولاية تركية ضمن عملية أطلق عليها (كهرمانلار/أبطال-49).وكانت السلطات التركية أعلنت قبل يومين اعتقال 33 شخصا ضمن حملة أمنية نفذها جهاز الاستخبارات، وتشمل 46 شخصا اعتبروا "متورطين في أنشطة تجسس" لصالح الموساد الإسرائيلي ضد مواطنين أجانب يقيمون في تركيا. (RT)