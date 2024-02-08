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بالصور: اعتقالات في أميركا بعد احتجاج أمام شركة متهمة بتزويد إسرائيل بأسلحة

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:46
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ألقت الشرطة الأميركية في ضواحي شيكاغو القبض على 33 شخصا، الأربعاء، بعد أن أغلقوا شارعا لأكثر من ست ساعات خارج مقر شركة يقول المتظاهرون إن لها دور في مقتل آلاف المدنيين في غزة.
وقالت إدارة شرطة نايلز في بيان صحفي إن سبعة رجال و26 امرأة اتهموا بجنحة التجمع غير القانوني عقب الاحتجاج خارج مقر شركة "وودوارد".
وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق سراح المتظاهرين الـ33 بعد إنهاء اجراءات حجزهم، ولم تقع إصابات.
 
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وذكرت قناة "دبليو بي بي أم – تي في" أن حوالي 100 شخص شاركوا في الاحتجاج.

وتلقت "وودوارد" مكالمة من وكالة أسوشيتد برس للتعليق، وقالت موظفة استقبال "ليس لدينا تعليق" قبل أن تغلق الخط.
ووفقا للشركة الأميركية، تقوم "Woodward" بتصميم وتصنيع أنظمة التحكم ومكوناتها لمحركات الطائرات والمحركات الصناعية والتوربينات وتوليد الطاقة والمعدات الصناعية المتنقلة، كما توفر الخدمات والأجهزة والتقنيات العسكرية وغيرها من المعدات الدفاعية. (الحرة)
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