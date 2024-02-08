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عربي-دولي

روسيا تصدر حكمها على 33 عسكريا أوكرانيا متهمين بقصف مدنيين

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:42
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أقرت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية عقوبات بالسجن بين 27 - 29 عاما بحق 33 جنديا من قوات كييف، وتحت إجراءات أمنية مشددة بجرائم قصف مناطق سكنية للمدنيين في دونيتسك سنة 2022.

وقال بيان المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الروسي: "وافقت المحكمة على موقف المدعي العام للدولة وحكمت على الجناة بالسجن لفترات تتراوح بين 27 و 29 سنة، على أن يقضوها في مركز إصلاحي تحت إجراءات أمنية مشددة".
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وأضاف البيان: "لقد ثبت أنه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 10 مارس 2022، وبناء على أوامر غير قانونية للقيادة هناك، أطلق العسكريون المحددون بالعقوبة، مع مسلحين آخرين، النيران على البنى التحتية المدنية وقاموا بترهيب وقتل المدنيين، بهدف تدمير البنية التحتية الاجتماعية".

وأفاد مكتب المدعي العام بأن الاعتداءات بواسطة راجمات من عيار 122 ملم و152 ملم، طالت مناطق سكنية في زايتشينكو، سخانكا، دزيرجينسكو، وسارتانا، وتالاكوفكا، وشبه جزيرة القرم.

وأوضح مكتب المدعي العام أن ذلك أدى إلى مقتل مدني يبلغ من العمر 17 عاما، وإصابة امرأة بارتجاج في الدماغ، وتضرر وتدمير 42 منزلا وسيارتين.

هذا وقد أدين المتهمون بموجب مواد القانون الجنائي لروسيا الاتحادية بشأن استخدام وسائل وأساليب محظورة في النزاعات المسلحة، والقتل العمد ومحاولة قتل شخصين وأكثر بوسائل خطيرة وبشكل عام على أساس العداء السياسي والأيديولوجي ناهيك عن الأضرار التي لحقت بممتلكات أشخاص آخرين.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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