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عربي-دولي

المسؤولون الإسرائيليون يتوارثون الإخفاقات.. صدامات وتقاذف للتهم

Lebanon 24
08-02-2024 | 03:52
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أكدت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ "رئيس الأركان السابق، أفيف كوخافي، منذ 7 تشرين الأول 2023، شبه اختفى، لكن الحرب تطارده". 

وأشارت، اليوم الخميس، إلى أن العديد من المسؤولين السابقين والحاليين في المستوى السياسي والعسكري والاستخباري يقرأون في السنوات التي أدت إلى الإخفاق، وفي الأشهر الأربعة بعد تسليمه المنصب إلى رئيس الأركان الحالي هرتسي هاليفي. 
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ونقلت الصحيفة عن أحد ضباط الاحتياط، الذي يشارك في الحرب على غزّة ويعرف كوخافي جيداً، قوله إن "هليفي ورث الإخفاق من كوخافي". 

وعلى صعيد آخر، اتهم المسؤولون الذين تحدثوا إلى الصحيفة رئيس شعبة الاستخبارات في "الجيش" الإسرائيلي (أمان) أهارون هاليفا، بأنه تسبب في إدمان "الجيش" على التكنولوجيا وإهمال الاستخبارات الميدانية. 

وأكدوا أن رئيس "أمان" نجح في إقناع المستوى السياسي في "إسرائيل" بصحة التصوّر أن حركة حماس "مردوعة"، وذلك من خلال تمسّكه برأيه ومحاوطة نفسه بضباط يقولون له "نعم". 

ويتقاذف المسؤولون الإسرائيليون التُهم في القراءة البعيدة عن الواقع لوضع المقاومة الفلسطينية في غزّة، كما تهم المسؤوليات بشأن الإخفاقات.

وحتى أن "كابينت" الحرب الإسرائيلي يشهد خلافات وصدامات داخلية بين أعضائه في الآراء بشأن إدارة الحرب وصفقة تبادل الأسرى.(الميادين)
المصدر: الميادين
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