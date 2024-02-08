العراق يصعّد بعد الضربات الأميركية: المسار يدفع إلى إنهاء مهمة التحالف

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اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأميركية تُكرر، وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".ورأى المكتب في بيان، أنها "بذلك تهدّد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وأنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا".