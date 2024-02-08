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عربي-دولي

العراق يصعّد بعد الضربات الأميركية: المسار يدفع إلى إنهاء مهمة التحالف

Lebanon 24
08-02-2024 | 04:00
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اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن "القوات الأميركية تُكرر، وبصورة غير مسؤولة، ارتكاب كل ما من شأنه تقويض التفاهمات والبدء بالحوار الثنائي، إذ أقدمت على تنفيذ عملية اغتيال واضحة المعالم، عبر توجيه ضربة جوية وسط حي سكني من أحياء العاصمة بغداد، بطريقة لا تكترث لحياة المدنيين وللقوانين الدولية".
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ورأى المكتب في بيان، أنها "بذلك تهدّد السلم الأهلي، وتخرق السيادة العراقية، وأنها تستخف وتجازف بحياة الناس وأبناء شعبنا، والأخطر من ذلك، فإن التحالف الدولي يتجاوز تماماً الأسباب والأغراض التي وُجد من أجلها على أرضنا".
 
وأضاف:"هذا المسار يدفع الحكومة العراقية أكثر من أي وقت مضى إلى إنهاء مهمة هذا التحالف الذي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجر العراق إلى دائرة الصراع". (رويترز)
 
المصدر: رويترز
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