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عربي-دولي

هزائم الإحتلال تتوالى في خان يونس.. سحب لواء جديد ومقتل ضابط

Lebanon 24
08-02-2024 | 04:09
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 أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي سحب الكتيبة 271 التابعة لوحدة الهندسة القتالية بعد أسابيع من القتال في خانيونس جنوب  قطاع غزة، وذلك بعد سحب قواته تدريجيا خلال الفترة الماضية، حيث سحب الفرقة 36 التي تضم لواء غولاني و ألوية من المدرعات والمدفعية والمشاة وقوات أخرى.
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كما سحب اللواء الخامس من قطاع غزة أواخر الشهر الماضي الذي عمل في المنطقة الشمالية لقطاع غزة على محور الشاطئ، إضافة إلى سحب اللواء الرابع احتياط المعروف باسم كرياتي من خان يونس بعد أسابيع من العمليات العسكرية في شمال وشرق المحافظة.

وسحب أيضا اللواء 55 مظليين في صفوف الاحتياط الذي عمل في منطقة خان يونس.

وبعد شهور من العمليات في منطقة شمال القطاع سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي الكتيبة 7107 التي تتبع لواء ناحال.

وأفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الخميس،  بمقتل ضابط متأثرا بجروح أصيب بها خلال المعارك مع المقاومة في قطاع غزة.

في الأثناء، قالت القناة 11 العبرية"إن 30 جندياً من جيش الاحتلال بحال الخطر الشديد نتيجة إصابتهم بذات الفايروس القاتل، وذلك بعد إعلان الاحتلالمقتل جندي نتيجة إصابته بفيروس في غزة".(القدس الإخبارية)
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