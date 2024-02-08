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عربي-دولي
على خطّ التهدئة.. هل ستجمع تركيا بوتين وزيلنسكي؟
Lebanon 24
08-02-2024
|
04:15
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نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر دبلوماسي، اليوم الخميس، أن أنقرة تعتزم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنظيم لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وذلك أثناء الزيارة المرتقبة للرئيس بوتين إلى تركيا.
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن أردوغان يرى أنه "لن تكون هناك أطراف خاسرة في عملية السلام"، مشيراً إلى أنه "سيتم خلال الزيارة التركيز على استعداد أنقرة لتنظيم اجتماع للقادة لضمان وقف إطلاق النار وإنهاء الخسائر البشرية".
وأضاف أن تركيا لا تفرض أفكارها بشأن كيفية حل الصراع على أي من الأطراف.
وأمس، صرح مصدر دبلوماسي في أنقرة لـ"سبوتنيك" بأن زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى تركيا، والتي كانت مقررة في شهر شباط الجاري، تم تأجيلها مبدئياً إلى نهاية نيسان وبداية أيار المقبل.
وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات للمحادثات بين الرئيسين الروسي والتركي لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه سيتم الاتفاق على موعد الزيارة.(الميادين)
المصدر: الميادين
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